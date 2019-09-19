https://static.news.ru/photo/cd66d43c-daea-11e9-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Раскопки на границе между Израилем и Иорданией помогли учёным больше узнать о могуществе и процветании легендарной Идумеи. Главным драйвером её развития послужили металлургические технологии из Древнего Египта, считают учёные.

Итоги работы израильских и американских археологов на этом объекте опубликованы в научном журнале PLOS ONE . Они отобрали несколько сотен фрагментов шлака из раскопок, возраст которых примерно соответствовал времени появления Идумеи в библейских легендах и египетских хрониках, и изучили их химический и изотопный состав.

В итоге выяснилось, что централизованная Идумея появилась намного раньше, чем было принято считать — в XII–XI веках до нашей эры. Пика могущества достигла во второй половине X века благодаря мощному технологическому рывку. Об этом говорит то, что в шлаке той эпохи почти нет меди. При этом у него почти одинаковый состав как для Тимны, так и для Файнана (крупнейшие медные рудники, который разрабатывали идумеи), хотя эти города находятся в сотне километров друг от друга.

Всё это, как считают археологи, указывает на то, что Египет не завоевывал Тимну и Файнан, а был главным союзником идумеев, импортируя туда технологии и знания и экспортируя оттуда медь. Помощь фараонов помогла этому народу быстро достичь могущества и стать одним из главных врагов и конкурентов для первых царей Израиля и Иудеи.

Несмотря на библейские описания, археологи и историки ранее представляли идумеев разрозненным союзом племён кочевников.

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