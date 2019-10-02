https://static.news.ru/photo/7c291280-e4e8-11e9-94ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool Contreras/Global Look Press

Во время сезонных раскопок в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области археологи нашли поселение XIV века с мавзолеем. Об этом сообщил руководитель учебно-научного центра археологии, доцент Северо-Казахстанского госуниверситета Анатолий Плешаков.

Он рассказал, что поселение XIV века обнаружено на севере Казахстана впервые, передаёт « Интерфакс ».

Раскопан угол мавзолея с огромным куполом. Это инженерное сооружение строили по специальным расчётам, — сказал Плешаков.

Возле мавзолея нашли также древние захоронения, которые пока не стали вскрывать. По словам учёного, эту работу проделают в следующем году, когда в Казахстане будут отмечать 750-летие Золотой Орды.

Ранее археологи раскрыли причины могущества библейской Идумеи благодаря шлаку, писал News.ru.