Археологи нашли в Москве курганы, которые могли принадлежать вятичам

https://static.news.ru/photo/d4030112-9b24-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Московские археологи на территории ТиНАО нашли четыре кургана середины XII — начала XIII века. Холмы высотой около 1,5 метра, и диаметром 10–15 метров, возможно, являются погребальными сооружениями вятичей.

Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что археологи продолжат поиски поселения восточных славян, которое должно было находиться рядом.

Курганы, обнаруженные в столице на территории ТиНАО, раскапывать не будут. Сейчас специалисты производят детальные обмеры погребальных насыпей, фиксируют их местоположение, — объяснил Емельянов.

Вопрос о присвоении курганам охранного статуса предстоит рассмотреть специальной комиссии. Точное местонахождение находки будет держаться в тайне, чтобы избежать разграбления. Известно лишь, что курганы обнаружены близко к границе с Калужской областью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фундаменты двух деревянных башен и прилегавших к ним крепостных стен обнаружили учёные в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода. Общая протяжённость фрагментов древнего сооружения составляет несколько десятков метров. Согласно летописям, найденные археологами фрагменты составляли оборонительную систему города протяжённостью около шести километров.