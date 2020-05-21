Археологи нашли в Москве курганы, которые могли принадлежать вятичам

Московские археологи на территории ТиНАО нашли четыре кургана середины XII — начала XIII века. Холмы высотой около 1,5 метра, и диаметром 10–15 метров, возможно, являются погребальными сооружениями вятичей.
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Курганы, обнаруженные в столице на территории ТиНАО, раскапывать не будут. Сейчас специалисты производят детальные обмеры погребальных насыпей, фиксируют их местоположение, — объяснил Емельянов.
Вопрос о присвоении курганам охранного статуса предстоит рассмотреть специальной комиссии. Точное местонахождение находки будет держаться в тайне, чтобы избежать разграбления. Известно лишь, что курганы обнаружены близко к границе с Калужской областью.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фундаменты двух деревянных башен и прилегавших к ним крепостных стен обнаружили учёные в ходе раскопок в историческом центре Великого Новгорода. Общая протяжённость фрагментов древнего сооружения составляет несколько десятков метров. Согласно летописям, найденные археологами фрагменты составляли оборонительную систему города протяжённостью около шести километров.
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