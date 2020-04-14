Археологи нашли подтверждения библейским историям об Иисусе

Директор Назаретского археологического проекта Кен Дарк проанализировал находки, сделанные при проведении раскопок, и обнаружил свидетельства библейских событий.
Назарет считается местом, где вырос Иисус. Из Библии известно, что там к нему относились неблагожелательно.
Жители Назарета решительно отвергали римские ценности и обычаи, считая их нечистыми. Идея о спасении, которую проповедовал Иисус, также могла вызывать споры у местных жителей, — объясняет Дарк.
По его словам, горожане придерживались строгого толкования еврейского религиозного закона. Для этого им, видимо, даже пришлось уйти в подполье,
Ранее NEWS.ru писал, что раскопки на границе между Израилем и Иорданией помогли учёным больше узнать о могуществе и процветании легендарной Идумеи. Главным драйвером её развития послужили металлургические технологии из Древнего Египта, считают учёные.
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