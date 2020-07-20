Археологи: древние патагонцы умело адаптировались к изменению климата

https://static.news.ru/photo/7c661108-ca75-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Индейцы Патагонии до сих пор ловят рыбу традиционным способом, с помощью остроги. Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press

Изменение климата не только влияет на погоду, оно меняет сложившиеся экосистемы, что может иметь весьма драматичные последствия для видов, которые от них зависят. Однако охотники-собиратели, обитавшие на территории Патагонии между 6500 и 2500 лет назад, умело держали удар в ответ на климатические вызовы. Новое исследование показывает, как эти древние люди адаптировали свои стратегии поведения и привычки питания, чтобы выжить в изменяющихся условиях — как сезонных, так и долгосрочных.

Патагония и архипелаг Огненная Земля составляют самую южную оконечность Южной Америки. Группы людей начали заселять эти регионы в течение среднего и позднего голоцена. Обитатели этой территории складировали мусор в специальные места. И благодаря этим навозным кучам учёные теперь хорошо знают, чем именно питались здесь древние люди. Их диета включала в себя много морепродуктов — рыбы и моллюсков — и других животных, обитающих рядом с морем.

Однако ранее не было известно, менялась ли эта диета с течением времени. Учёные знают, что тот период ознаменовался таянием ледников, что привело к снижению солёности, температуры и питательных веществ в океане. Это обстоятельство должно было затронуть сформировавшиеся экосистемы и пищевые цепочки, в том числе коснуться видов, добываемых здесь человеком.

Поэтому группа исследователей во главе с археологом Хименой Торрес из Университета Магалланеса в Чили решила более внимательно изучить четыре периода галоцена: один из среднего голоцена (от 6500 до 5000 лет назад) и три из позднесреднего голоцена (от 3500 до 2500 лет назад). В частности, они искали кости рыбы, обитающей в патагонских прибрежных водах, и выясняли, в какое время рыба была поймана: «изобильное» или не очень. Это можно измерить путём подсчёта годичных колец на костях. Как и на деревьях, у рыб они формируются периодически: тонкие кольца указывают на сезон плохого пропитания, толстые — наоборот.

Учёные в итоге обнаружили, что в среднем голоцене кости принадлежали рыбе, отловленной, вероятно, в тёплое время года. Это было подтверждено и анализом костей молодых морских птиц, которые попросту не присутствовали бы здесь в холодное время.

Исследование костей, относящихся к более позднему периоду, говорит, что рыбу люди стали ловить здесь круглый год (в том числе и в холодное время года). Это указывает на смену стратегии добычи пищи, к которой привело изменение климата, считают учёные. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Island and Coastal Archaeology, сообщает научный журнал Science alert.

Ранее международная группа антропологов из США и Великобритании пришла к выводу, что первые люди на Американском континенте появились раньше, чем считалось до сих пор. Им удалось доказать, что древние люди жили на материке более 12 тысяч лет назад — до возникновения культуры Кловис, представители которой прежде считались первыми жившими здесь племенами. Учёные нашли свидетельства присутствия более ранних поселенцев в пещерах Пэйсли в штате Орегон на западе США, писал NEWS.ru.