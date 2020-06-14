Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавра

https://static.news.ru/photo/424fd4ea-ae50-11ea-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: thestar.com

Новый вид динозавра, представители которого имели похожие на крылья лапы, открыли аргентинские палеонтологи.

Как сообщает ТАСС, останки динозавра, получившего название оверораптор, найдены были ещё в 2013 году, но скелет был извлечён не полностью, и лишь в 2018 году удалось продолжить раскопки. Вскоре выяснилось, что у ящера есть уникальные характеристики.

[У него] удлинённые верхние лапы с прочными элементами, которые очень похожи на крылья современных птиц, — заявил палеонтолог Матиас Мотта.

Он добавил, что представители этого вида динозавра не умели летать, а похожие на крылья конечности использовались при беге. Кроме того, у них, как и у велоцерапторов, были длинные и острые когти.

Как сообщал NEWS.ru, канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.