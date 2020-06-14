Аргентинские палеонтологи открыли новый вид динозавра

Новый вид динозавра, представители которого имели похожие на крылья лапы, открыли аргентинские палеонтологи.
Как
[У него] удлинённые верхние лапы с прочными элементами, которые очень похожи на крылья современных птиц, — заявил палеонтолог Матиас Мотта.
Он добавил, что представители этого вида динозавра не умели летать, а похожие на крылья конечности использовались при беге. Кроме того, у них, как и у велоцерапторов, были длинные и острые когти.
Как сообщал NEWS.ru, канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.
Добавьте наши новости в избранные источники