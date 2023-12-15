Аномальная вспышка на Солнце: что угрожает жителям Земли, заболит ли голова Центр «Фобос»: на Солнце произошла мощнейшая за шесть лет вспышка

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На Солнце зафиксирована аномальная вспышка, ставшая самой мощной за последние шесть лет. Заденет ли она Землю и грозят ли жителям Земли сильнейшие магнитные бури, вместе с которыми приходят головные боли и бессонница?

Что известно об аномальной вспышке на Солнце

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СОРАН, 14 декабря в 19:47 по московскому времени на звезде зафиксировали мощную вспышку высшего балла Х2.8. Событие продолжалось 25 минут. Индекс вспышечной активности поднялся до красного уровня и достиг 8,5 балла из 10 возможных.

Предыдущий рекорд текущего года зарегистрировали 17 февраля, когда мощность вспышки достигла балла X2.2. Специалисты установили, что источником аномальной активности на Солнце стала область пятен 3520, расположенная в северном полушарии светила.

В минувшее воскресенье, 10 декабря, эта активная группа пятен находилась непосредственно напротив Земли. В настоящее время она сместилась вправо, но все еще может оказать влияние на геомагнитную обстановку на нашей планете. Это произойдет, если вспышка сопровождалась крупным выбросом корональной массы.

В последний раз подобное отмечалось в 2017 году. Центр погоды «Фобос» называет нынешнюю активность на Солнце самой мощной вспышкой за последние шесть лет.

Когда на Земле будет магнитная буря

Как сообщает синоптик Михаил Леус, подобные события на ближайшей к Земле звезде часто провоцируют магнитные бури, которые могут накрыть нашу планету уже совсем скоро.

«Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу, 16 декабря», — пишет специалист в своем Telegram-канале.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Чем опасны магнитные бури

Доктор медицинских наук Рина Заславская в разговоре с NEWS.ru отметила, что люди с психическими расстройствами могут испытывать панический страх на фоне повышенной геомагнитной активности.

«Во время магнитных колебаний такие люди могут испытывать стресс. Особенно это проявляется у людей с хроническим стрессом. Может ускориться сердцебиение, появиться чувство страха, страх смерти, частое мочеиспускание и так далее. В общем, начинаются очень нездоровые состояния. Люди могут думать, что в какой-то определенный момент могут умереть», — объяснила она.

По словам врача-кардиолога Юрия Конева, магнитные бури воздействуют на регуляцию давления, в связи с чем у человека могут возникнуть головные боли и ухудшиться сон.

«Головная боль связана именно с сосудами. При этом может быть как повышение артериального давления, так и, наоборот, снижение. Метеопатия проявляется по-разному», — рассказал специалист NEWS.ru.

Как пережить магнитную бурю

Справиться с влиянием геомагнитного поля Земли на организм помогут здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя, заявила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон (не менее семи — девяти часов) позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — подчеркнула она.

Как отметил ведущий внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, также следует отказаться от кофе, жареного и мучного и при возможности не садиться за руль.

«Чтобы поддержать нормальную циркуляцию крови, нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Избегать следует стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — пояснил специалист NEWS.ru.

Читайте также:

Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

В РАН сообщили, как новая разработка поможет узнать природу магнитных бурь

Врач дала советы, как справиться с метеозависимостью