Американские учёные признали «Спутник V» прорывом года

https://static.news.ru/photo/b0697eac-40c4-11eb-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Авторитетные американский журнал Science опубликовал список важнейших научных достижений 2020 года. По версии журнала, создание вакцин от коронавируса, в частности российского препарат «Спутник V», признано главным научным прорывом года.

По словам главного редактора издания Голдена Торпа, в этом году было понятно, что главный научный прорыв будет связан с коронавирусом, но только в последние недели стало понятно, что это высокоэффективные вакцины от COVID-19.

Долгое время нам казалось, что на их появление можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался, — говорится в обращении главреда.

Список важнейших научных достижений также пополнили генная терапия на базе редактора CRISPR/Cas9 при лечении болезней крови, открытие так называемых «радиосигналов пришельцев» — источника FRB-вспышек, а также историческая находка — древнейшие наскальные изображения зверолюдей на острове Сулавеси.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ получила первые партии вакцины «Спутник V» производства Индии, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В настоящее время эксперты проверяют качество продукта.