Американские учёные доказали усиление ураганов в последние 40 лет

https://static.news.ru/photo/0d0dc194-99d7-11ea-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и американского Института метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон проанализировали спутниковые снимки тропических штормов последних 40 лет и заметили, что ураганы усиливаются с каждым годом.

Пока неясно, происходит ли это вследствие человеческой деятельности, приводящей к изменению климата, или усиление штормов — естественное явление, — сообщает «Российская газета» со ссылкой на сотрудника NOAA и главного автора исследования Джеймса Коссина.

По прогнозу NOAA, в ближаёшем будущем ураганы станут ещё сильнее и продолжительнее, возрастёт риск наводнений из-за приносимых ими дождей.

Как писал NEWS.ru, итальянские изобретатели сконструировали робота-краба SILVER2, который может ходить по дну морей и океанов и будет использоваться в том числе на сложных рельефах в исследовательских целях.