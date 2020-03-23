Американские физики создали эластичный суперконденсатор. Он может растянуться в восемь раз, оставаясь работоспособным на 100%. Разработка устойчива к повторяющимся изменениям размеров и теряет считанные проценты ёмкости после 10 тысяч циклов перезарядки.
В будущем такая технология может превратиться в источник питания для гибких электронных устройств,
По своим параметрам суперконденсаторы заняли промежуточное место между стандартными конденсаторами и электрическими аккумуляторами. Они заряжаются и разряжаются намного быстрее аккумуляторов и обладают более высокой ёмкостью, чем обычные конденсаторы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге представили результаты своих исследований. Им удалось смоделировать новый тип квантовых состояний фотонов.
Для проведения эксперимента они взяли цепочки из конденсаторов и проводников, которые разместили на специальной плате. Затем физики воспроизвели особый набор уравнений, который описал предположительное поведение фотонов. С помощью полученных результатов учёные рассчитывают подтвердить свои теоретические предположения и предсказать ключевые свойства пар фотонов.
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