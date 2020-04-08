Американцы создали искусственный вирус, блокирующий коронавирусную инфекцию

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Американские исследователи разработали в лабораторных условиях вирус, способный стать вакциной против различных видов коронавирусов. Пока испытания провели на мышах, заражённых инфекцией MERS.

Учёные уверены, что подобный метод станет эффективным в борьбе с SARS-CoV-2, вызвавшим пандемию в 2020-м, пишет журнал Американского общество микробиологии mBio.

Тесты в лабораториях показали, что одна доза вирусной вакцины, введённое через нос, заставляет поражённые клетки вырабатывать S-белок, что вызывает иммунный ответ.

До сих пор медицина не может создать вакцину против таких недугов, как COVID-19, или предшествовавших ему SARS (тяжёлый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром).

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования, скончался 61 пациент, поправились 505 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что биологи из США открыли вирусы, которые могут размножаться внутри клеток водорослей и берут под свой контроль их обмен веществ. Об этом рассказал доцент Политехнического университета штата Виргиния Фрэнк Эйлуорд.