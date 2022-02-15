Альтштейн заявил, что новая назальная вакцина очень похожа на «Спутник V»

Новая назальная вакцина от COVID-19 компании «Генериум» по составу практически идентична «Спутнику V», так как оба препарата выпускаются на площадках данного предприятия, однако производитель может внести какие-либо изменения, рассказал NEWS.ru вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Учёный добавил, что Россия сейчас находится на пике по заболеваемости штаммом «омикрон», скорее всего, «в конце этого пика», и если граждане продолжат делать прививки и соблюдать ограничения, то к лету есть шанс перейти к «сильно ослабленному режиму».

Если люди продолжат вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические меры, может быть, мы к лету перейдём в сильно ослабленный режим по сравнению с пандемийным. Сейчас мы находимся на пике «омикрона». Я надеюсь, что мы в конце этого пика. Вчера было 180 тысяч [заражённых за сутки], до этого два раза по 200 тысяч. Думаю, что в ближайшие дни начнётся снижение, — подчеркнул Альтштейн.

Участникам исследования нового препарата от «Генериума» в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. При этом одной группе добровольцев в виде спрея введут новую вакцину, а в виде инъекции — плацебо. Вторая группа в виде спрея получит плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину «Спутник V». Наблюдать за добровольцами будут в течение года.

Ранее сообщалось, что в РФ продолжается изучение назальной вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи. По словам директора центра Александра Гинцбурга, испытания вакцины должны завершиться в течение 2–2,5 месяца. В случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её, начнётся массовое применение.