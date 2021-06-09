Альпы обрели кровавый оттенок: этому нашлось объяснение

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Учёные из проекта «AlpAlga» поделились результатами исследования, которое призвано поставить точку в спорах о происхождении странного природного явления — окрашивания снега на вершинах Альп в красный цвет. Исследование опубликовано на официальном сайте проекта.

Согласно данным экспертов, такой цвет объясняется особенностью флоры французских Альп. Анализ образцов снега показал, что поверхность льда покрыта разновидностью микроводорослей, которые во время цветения обретают ярко-красный оттенок. Автор исследования Эрик Марешал высказал своё удивление по поводу находки.

Я за свою жизнь видел, как исчезают целые экосистемы, причём за очень короткие сроки. Эта экосистема крайне хрупкая. В каком-то роде, это свидетельствует о том, что здесь царят крайне благоприятные условия для жизни данных организмов, — сказал он.

В феврале небо над Францией окрасилось в бежевый цвет из-за песка, который ветрами занесло из пустыни Сахара. Лыжи с трудом скользили по такой поверхности, и их покрытие быстро портилось. Автомобилистам посоветовали очищать свои машины с помощью воды, чтобы избежать микроцарапин.