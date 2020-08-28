Аэрографитовый солнечный парус оказался пригодным для межзвёздных полётов

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Физики теоретически проанализировали характеристики и возможности космических аппаратов, которые приводятся в движение аэрографитовым солнечным парусом. Эксперты выяснили, что с помощью подобной технологии можно летать не только к разным объектам Солнечной системы, но и к другим звёздам. Кроме того, учёные определили, что при метровых размерах и собственной массе около грамма такие летательные аппараты смогли бы переносить в десятки раз более массивную нагрузку.

Однако в наше время создавать такие большие аэрографитовые объекты на практике пока не получалось, передаёт журнал Astronomy & Astrophysics. Солнечный парус — устройство, приводящее в движение космические аппараты за счёт давления, оказываемого электромагнитным излучением. Его источником обычно выступает Солнце или лазер.

Когда излучение падает на поверхность паруса, отдельные фотоны передают ему свои импульсы, таким образом подталкивая парус по направлению от источника света. Но при этом площадь паруса должна быть достаточной для захвата большого количества фотонов, а масса — достаточно маленькой для получения сильной прибавки к скорости. Одной из главных проблем для солнечных парусов учёные считают недостаточное давление солнечного света на больших расстояниях от звёзд.

Физики предлагают использовать для изготовления парусов аэрографит. Это синтетический материал. В его основе — трубчатые волокна углерода. Они обладают рекордно низкой плотностью: 0,18 килограмма на кубический метр — в 5,5 тысячи раз легче воды. Для эффективного полёта специалисты предлагают сделать подобные паруса в виде полой сферы. По мнению специалистов, благодаря свойству вещества восстанавливать форму после сжатия на практике парус, скорее всего, можно будет удобно доставлять в космос в сложенном виде и раскрывать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астрономы из Китайского Западного педагогического университета рассказали об открытии четырёх новых рассеянных звёздных скоплений в Млечном Пути. Скопления были обнаружены в восточной части Облака Лебедя — части местного спирального рукава галактики.

Открытие было сделано при помощи космического телескопа Gaia. Новые объекты получили обозначения QC1, QC2, QC 3 и QC 4. Самым близким к Земле из них оказалось QC1, находящееся на расстоянии около 4100 световых лет. Остальные три расположены на расстоянии примерно в 7600 световых лет от Солнца. Учёные уже вычислили возраст двух из них, QC2 и QC3, от 4 до 5 млн лет, что по астрономическим меркам мало.