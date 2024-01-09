2024 будет самым жарким годом? Возможны ли засуха и голод, прогнозы ученых Bloomberg: ученые предсказали, что 2024 год может стать самым жарким в истории

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Ученые считают, что наступивший 2024 год может оказаться жарче 2023-го. Чем это грозит, чего ждать от погоды в 2024 году, возможны ли засуха и последующий голод, в чем причина такой экстремальной погоды и как это объясняют ученые?

Чего ждать от погоды в 2024 году

Bloomberg отмечает, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений еще до того, как он закончился. Наступивший год может стать еще жарче, полагают британские климатологи. По предварительным оценкам, среднегодовая температура может превысить средние показатели доиндустриальной эпохи более чем на 1,5 градуса (в первые 9 месяцев 2023 года этот показатель оказался превышен на 1,4 градуса, а каждый месяц с июня по ноябрь фиксировались максимальные температуры в истории наблюдений).

В этих условиях человечество может столкнуться с целым рядом экстремальных природных явлений, подобных которым не наблюдалось ранее.

Будут ли засуха и голод

Эксперт из НКО [C]Worthy Улла Хид считает, что перегрев планеты может привести к изменению направления воздушных и водных течений, а также дождей. В местах, где традиционно выпадало большое количество осадков, их может не оказаться вовсе, в то время как сухие пустоши могут оказаться залиты ливнями. И то, и другое — очень плохо для сельского хозяйства.

В качестве примера старший научный сотрудник американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Майкл Макфаден привел ситуацию в бразильской Амазонии. Амазонские леса уже переживают сильную засуху, которая привела к лесным пожарам, — и в то же время засушливый юг США в 2024 году может столкнуться с более холодной и дождливой погодой.

Какие стихийные бедствия угрожают в 2024 году

Экстремально теплый год способен изменить распределение осадков на Земле, считают ученые. Прежде всего это может коснуться Юго-Восточной Азии и Австралии, пишет Bloomberg, и привести к масштабным лесным пожарам, подобным тем, что бушевали в Австралии в 2019 году. В Западном полушарии пожаров следует ждать весной, и они прежде всего будут угрожать Аляске и Канаде.

В то же время таяние льдов усиливает экстремальные погодные явления в Европе, предупредили Bloomberg ученые из Королевского метеорологического института Нидерландов. Оно может обернуться мощнейшими ливнями и наводнениями, подобные которым унесли жизни сотен людей в Германии и Бельгии в 2021 году.

Фото: Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В чем причина экстремальной погоды

Ученые называют природное явление Эль-Ниньо (исп. «мальчик») главной причиной ожидаемого экстремального потепления в 2024 году. Эль-Ниньо — часть многолетнего климатического цикла, и заключается в том, что теплые воды в тропической части Тихого океана перестают перемешиваться с холодными массами, приходящими из глубин. В результате огромные площади океана к западу от Мексики и Калифорнии перегреваются и производят огромное количество пара, уходящего в атмосферу. Это порождает мощнейшие тайфуны и влияет на перераспределение тепла по всей планете.

В 2023 году сильный Эль-Ниньо уже «обеспечил теплом» всю планету. Bloomberg предупреждает, что второй год под воздействием этого явления обычно бывает жарче первого — это наблюдалось неоднократно в минувшие 40 лет.

Что говорят климатологи

Не все ученые согласны с тревожными предсказаниями, которые публикует Bloomberg. Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева в беседе с NEWS.ru напомнила, что «долгосрочное прогнозирование — чрезвычайно ненадежная вещь».

«Существует корреляция между колебаниями в районе Эль-Ниньо и некоторыми погодными явлениями. Безусловно, все в природе связано. Периодическая изменчивость этих течений связана с погодой на земном шаре, но физической связи люди пока объяснить не могут, потому что слишком мало знаем о своей планете. То, что пишет Bloomberg, это, как говорили в простонародье, от фонаря: хочется привлечь к себе внимание», — считает Нина Зайцева.

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