Лингвисты изучили более двух тысяч языков и выяснили, что в некоторых из них любовь и жалость обозначает идентичная словоформа.

Учёные считают, что данный феномен можно объяснить различными способами описания эмоциональных переживаний и культурными ценностями народа. Так, в языке ротуманцев, живущих на севере Фиджи, примером такой словоформы является «ханиси». Психологи...