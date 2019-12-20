Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США объявили, что ноябрь 2019 года стал вторым по теплу за всю историю наблюдений. По словам климатолога организации Амиры Санчес-Луго, текущий год окажется на втором месте по высоте температуры с вероятностью 85%.
Она отметила, что причиной экстремальных температур было явление Эль-Ниньо (колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана). Однако глобальное изменение климата усилило эффект,
В то время как повышение температуры из-за изменения климата похоже на поездку на эскалаторе — медленно, но неуклонно растет — Эль-Ниньо — как будто вы прыгаете на эскалаторе, — подчеркнула она.
Ранее, как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
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