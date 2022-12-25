Зюганов: Зеленский предал Украину, подчинившись нацистам

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал свою страну, подчинившись фашистам. По мнению парламентария, украинский лидер также «предал общую историю и своих отцов». Политик призвал сделать все возможное, чтобы «выкорчевать это зло».

Зеленский предал Украину, нашу общую историю, своих отцов и будущие поколения, подчинившись нацистам, бандеровцам и фашистам. Поэтому мы обязаны все сделать, чтобы это зло выкорчевать, — написал Зюганов.

Он также сравнил выступление Зеленского в американском конгрессе с аналогичным выступлением первого президента России Бориса Ельцина летом 1992 года.

Президент Украины прилетел в США 21 декабря для переговоров с американским коллегой Джо Байденом. В тот же день Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон в своем политическом шоу заявил, что Зеленский выглядит как «иностранный диктатор в спортивном костюме». Карлсон предложил называть теперь Зеленского так и отметил, что во время визита в США политик не проявил уважения к американцам, так как «прилетел в Вашингтон в неподобающем виде».