Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам на сталинской даче

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Геннадий Зюганов и Владимир Путин

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как в свое время консультировал президента России Владимира Путина по выборам на одной из сталинских дач, беседа продолжалась «почти целый день». На пресс-конференции глава партии подчеркнул, что сам трудится с середины ХХ века, когда страной руководили генеральный секретарь Леонид Брежнев и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.

Что касается Путина, на мой взгляд, с первого дня, когда он пришел во власть, он почувствовал, что надо знать хорошо сложившуюся обстановку. Он приехал к нам в штаб, когда выборы уже в основном завершились, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал начиная со времен Косыгина и Брежнева, — сказал Зюганов.

Совет Федерации РФ назначил выборы президента России на 17 марта, а Центральная избирательная комиссия установила срок с 15 по 17 марта. Участвовать в президентских выборах в 2024 году, помимо Владимира Путина, могут председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, предположил политолог Евгений Минченко. По его словам, несмотря на то что официальной информации о кандидатах в лидеры страны пока нет, рассматриваться, скорее всего, будут «консервативные» варианты, так как запроса на «шоу» сегодня нет.

При этом наиболее интересными кандидатами от КПРФ политолог назвал нынешнего руководителя Хакасии Валентина Коновалова и саратовского бывшего депутата Николая Бондаренко. Партия «Новые люди» может выдвинуть своего лидера Алексея Нечаева или Владислава Даванкова, полагает Минченко.