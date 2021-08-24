Зюганов призвал удвоить пенсии и зарплаты

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказал точку зрения, что всем жителям России надо удвоить пенсии, стипендии и зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей является недостаточной.

Что касается прибавки, ну прибавка-то эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться каждый день. Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии, — сказал Зюганов.

Он напомнил о предложенных его партией инициативах: о доведении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей, введении прогрессивной шкалы налогообложения и «разумном распределении» нефтегазовых доходов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции.