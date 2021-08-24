Зюганов призвал удвоить пенсии и зарплаты

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказал точку зрения, что всем жителям России надо удвоить пенсии, стипендии и зарплаты. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей является недостаточной.
Что касается прибавки, ну прибавка-то эта на один месяц, а есть надо каждый день, лечиться каждый день. Удвойте пенсии, зарплаты и стипендии, — сказал Зюганов.
Он напомнил о предложенных его партией инициативах: о доведении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей, введении прогрессивной шкалы налогообложения и «разумном распределении» нефтегазовых доходов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин сообщил, что индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции.
Он также потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тысяч рублей. Так, по мнению главы государства, будет оказана поддержка людям в сложившейся непростой ситуации, связанной в том числе с пандемией коронавируса. Путин поручил, чтобы выплаты были произведены без хлопот для людей, без получения дополнительных справок.