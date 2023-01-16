Зюганов призвал активнее использовать народную дипломатию Лидер КПРФ Зюганов: России следует активнее использовать народную дипломатию

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России следует активнее использовать народную дипломатию и предложить миру привлекательнй образ жизни. Своим мнением политик поделился с подписчиками личного Telegram-канала. Он отметил, что «мягкая сила» является одним из излюбленных приемов США для продвижения собственных интересов.

Ранее в СМИ сообщили, что Госдепартамент США намерен выделить около 160 тысяч долларов для развития у молодежи Сербии «критического мышления».

России в свою очередь нужно активнее использовать народную дипломатию, расширять сферы влияния, в том числе за счет обучения иностранных студентов, продвижения русского языка... Россия должна предложить всему миру привлекательный образ развития, — написал Зюганов.

Он также отметил, что намерение госдепа выделить деньги для молодежи Сербии представляет собой «не последний транш для насаждения американских ценностей и идеологии».

Ранее Зюганов заявил, что в отношении выступающих против РФ граждан нельзя идти по пути постоянного ужесточения наказания. Так он прокомментировал инициативу о необходимости добавить в УК РФ пункт о конфискации имущества. По его словам, необходимо заняться патриотическим воспитанием и повышением экономического благосостояния страны.

В то же время Зюганов высказался в поддержку воссоздания в России контрразведывательной организации Смерш, действовавшей в сталинские времена. Политик отметил, что речь идет не о предложении зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева наказывать «переметнувшихся предателей», а о «свирепствующей пятой колонне». По словам Зюганова, если человек изменяет Родине, для его наказания нужны соответствующие законы.