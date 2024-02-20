Зюганов рассказал, кому выгодна смерть Навального Зюганов: смерть Навального выгодна собравшимся в Мюнхене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В то же время он предложил дождаться результатов расследования, чтобы достоверно узнать, кто за этим стоит, пишет РИА Новости.

Я подожду исследований всех, кому поручено в срочном порядке. Понять, почему это случилось, кто за этим стоит и кому это выгодно. <...> Кому выгодно, выгодно тем, кто собрался в Мюнхене, — сказал он на заседании фракции.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что смерть Навального используется Западом как повод для эскалации конфликта с Россией. К своему посту он прикрепил отрывок из эфира LCI, где эксперты, обсуждая ситуацию на Украине, говорят о необходимости отправки военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Тем временем министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сообщил, что Лондон рассмотрит введение санкций в отношении отдельных людей из-за смерти оппозиционера. Он отметил, что ведомство не может объявить о них заранее, но добавил, что возможность введения таких мер будет обсуждаться.