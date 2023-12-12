Зюганов назвал кандидатов от КПРФ на президентские выборы 2024 года Зюганов назвал Калашникова возможным кандидатом в президенты от КПРФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

В партии КПРФ есть множество кандидатов, достойных выдвинуться на пост президента России, рассказал NEWS.ru председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что партия пока не объявила окончательного решения, кто будет представлять ее на выборах, однако в числе претендентов первый зампред председателя Госдумы Иван Мельников и зампреды ЦК КПРФ Леонид Калашников.

У нас по закону выдвижение в кандидаты на пост президента происходит путем тайного голосования. В связи с этим мы пока окончательного решения не объявляем. У нас есть прекрасные кандидатуры: Иван Мельников, Леонид Калашников, Владимир Кашин и Юрий Афонин. Хочу выделить также из достойных губернатора Орловской области Андрея Клычкова, моего земляка. Кроме того, отмечу [мэра Новосибирска] Анатолия Локтя, [членов президиума ЦК КПРФ] Дмитрия Новикова и Николая Коломейцева,— перечислил Зюганов.

Также лидер КПРФ подчеркнул, что среди его однопартийцев есть множество людей, которые готовы войти в команду будущего президента России, если пост займет представитель партии.

Когда ко мне пришел [председатель ЛДПР] Леонид Слуцкий и заявил о подготовке своего выдвижения, я попросил его назвать пять человек, которых он назначит на ключевые посты. Нету никого! А я назову 20, которые справятся, — заявил Зюганов.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко заявил NEWS.ru, что КПРФ назовет кандидата на пост президента РФ на партийном съезде 23 декабря. По его словам, в этот же день руководство партии предложит комплекс мер и позиций, которые будут реализованы в рамках избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин сообщил об участии на предстоящих президентских выборах в 2024 году председателю Народного совета ДНР Артему Жоге после церемония вручения медалей «Золотая звезда». Жога также заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, если ему поступит такое предложение.