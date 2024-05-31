Тепловизионный прицел для гранатометов представили в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тепловизионный гранатометный прицел «М-ПРО Зяблик»

Тепловизионный гранатометный прицел «М-ПРО Зяблик» представила на прошедшей в Москве специализированной выставке «Экипировка» компания-разработчик «Меркурий-Про», передал собкор NEWS.ru. По словам представителей компании, модель пользуется большим спросом у подразделений, проводящих специальную военную операцию, однако широкой публике представлена впервые.

Ранее тепловизионного прицела для гранатомета РПГ-7 не было вообще, их не разрабатывали. А в войсках такие гранатометы очень распространены. Решение напрашивалось, и мы его осуществили. Наш прибор получился компактным, легким и с различными настраиваемыми опциями для удобства работы, — рассказали разработчики прицела.

«Зяблик» без аккумулятора весит всего 700 граммов и оснащен планкой «Пикатинни» для установки навесного оборудования, например, дальномера. Дальность распознавания ростовой фигуры солдата составляет 500 м. Дальность распознавания цели НАТО (в габаритах 2,7м) составляет 800 м. Конструкция позволяет использовать «Зяблик» при температурах окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию. У прибора есть вывод видео на внешние устройства отображения — это важно для инструкторов, обучающих стрельбе.

Форма и габариты «Зяблика» максимально приближены к стандартному для РПГ-7 оптическому прицелу ПГО-7, что позволяет оператору пользоваться тепловизионным прицелом, используя те же навыки стрельбы, что он применяет при работе с оптическим, — рассказали разработчики.

Ранее сообщалось, что перспективный комплекс подавления дронов «Грибочек» представили на выставке «Комплексная безопасность», прошедшей в подмосковном парке «Патриот». По словам разработчиков, опытный вариант прибора представляет собой блок с четырьмя излучателями помех и предназначен в первую очередь для защиты транспорта от ударов БПЛА, в том числе медицинских или пожарных машин, а также автомобилей волонтерских организаций, доставляющих гуманитарную помощь в зону боевых действий.