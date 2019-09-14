Знаменитые люди России рассказали, какие места они считают самыми красивыми и любимыми.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко связал Алтай с незабываемой энергетикой и уникальной природой. Кроме того, ему запомнились термальные источники и медведи Камчатки. Не забыл спортсмен упомянуть и об Омской области, откуда он родом, а также о других уголках России: Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
У телеведущей Розы Сябитовой долгое время не было мест, куда хотелось бы вернуться. Но однажды, участвуя в одном из экстремальных телешоу, ей пришлось приехать в Челябинскую область.
Граница Урала и Сибири, река Ай — потрясающе красивые места. Когда сплавлялась на катамаране одна, передо мной просто воссоздавался любимый фильм «А зори здесь тихие». Всё, что не успели сломать, сохранила природа, — сообщила она телеканалу «360».
Дрессировщик Эдгард Запашный отметил Исаакиевский собор Санкт-Петербурга и каскад фонтанов в Петергофе. Кроме того, он в восторге от «величия природы» Байкала.
У актрисы Марии Кожевниковой прекрасные воспоминания связаны с Тверской областью, «Речным вокзалом» в Москве и храмами Вологды.
Певец и телеведущий Марк Тишман с детства любит курорты Минеральных вод Северного Кавказа.
Красота невероятная, когда поднимаешься на Машук. Не знаю таких видов, я редко видел такой красивый закат. Плюс там вкуснейшие продукты. Люди на юге темпераментные, открытые, добрые, — подчеркнул он.
Также исполнителю нравится бывать в Ростове и Перми.
Во Владивостоке показали бухту, где под ногами — устрицы: просто бери и ешь. Сам город. Очень нравится, что он весь состоит из спусков и подъёмов, — добавил Тишман.
Курск является незабываемым для народного артиста России Владимира Винокура.
Лучший город в мире. Я в нём родился, вырос, учился и приезжаю туда на гастроли, — сказал он.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки. Об этом он заявил 6 сентября во время встречи с общественниками в рамках Восточного экономического форума.