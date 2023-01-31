«Звучит грустно»: Лисовец о появлении в РФ экспортера одежды из Индии Лисовец заявил, что одежда нового экспортера из Индии не будет приличной по качеству

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владислав Лисовец

В случае, если новый экспортер одежды из Индии выйдет на российский рынок, то товар будет недорогой, что станет плюсом для российского потребителя, рассказал NEWS.ru стилист Владислав Лисовец. По его словам, для среднестатистического россиянина ценовая политика играет первоначальную роль, потому что люди «живут не в супер достатке». Лисовец выразил мнение, что индийская одежда будет не «суперприличной», а сама идея «звучит грустно».

Народ живет не в супер достатке и ценовая политика играет первоначальную роль для российского потребителя, а потом уже все остальное. Я не думаю, что это будет что-то суперприличное, но, к сожалению, если брать российский рынок глобально, он не особо требовательный. Ширпотреб у нас всегда был востребован и шел на ура. Но пока все это звучит грустно, — считает Лисовец.

Стилист добавил, что на развитие отечественных брендов одежды нужно время, для этого необходимо заниматься глобально и экономикой, и развитием промышленности, однако на данный момент проще дать людям то, что легче купить и быстро ввести в страну.

Это не делается за одну секунду, это огромный процесс. Нужно минимум пять лет, но никто не хочет этим заниматься. Проще давать людям тот уровень, который можно быстро купить и быстро привести, — подытожил Лисовец.

Новыми претендентами на российский рынок одежды, лишившийся международных брендов, могут стать компании из Индии. Как сообщает «Коммерсант», первые шаги по работе в России сделал производитель и экспортер одежды Northern India Trends. Однако эксперты сомневаются, что компания быстро развернет точки продаж. Альтернативным направлением бизнеса в РФ для индийских компаний может стать поиск заказов на изготовление одежды от отечественных марок.

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