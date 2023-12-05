Звезда «Особенности национальной охоты» ответил Хамзаеву на запрет алкоголя Актер Стругачев назвал глупостью призыв Хамзаева «замыливать» алкоголь в кино

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Семен Стругачев

Призыв депутата Госдумы Султана Хамзаева запретить открытый показ алкоголя в фильмах является глупостью, лицемерием и чистоплюйством, заявил NEWS.ru актер, исполнитель роли Левы Соловейчика в фильмах серии «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев. По его словам, кадры из этой картины являются классикой российского кино и не стоит забывать, что речь идет об искусстве, а не о рекламе.

Это все глупость, лицемерие и чистоплюйство. У нас эти кадры из фильма, они же классика. В конце концов это искусство, а не реклама, — сказал Стругачев.

Хамзаев предложил запретить открытый показ алкоголя в фильмах по аналогии с сигаретами. По его словам, такие кадры нужно «замыливать». Как считает парламентарий, под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением спиртных напитков. Хамзаев считает, что в такое время в кино и сериалах на отечественном телевидении «классически» появляется реклама алкоголя. Депутат полагает, что не стоит лишний раз фокусировать внимание людей на процессе употребления алкоголя, а современных способов «блюрить» конкретные эпизоды в фильмах достаточно.