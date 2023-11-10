Сухоруков фразой из «Брата 2» отреагировал на действия ВСУ Актер Сухоруков: ВСУ ответят не только за Севастополь, но и за Одессу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Сухоруков

Актер Виктор Сухоруков, широко известный благодаря роли в фильмах «Брат» и «Брат 2», заявил, что ВСУ ответят за Севастополь и Одессу. Его словами поделился у себя в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Журналист сообщил, что говорил с артистом по случаю его 72-летия.

Просил всем подписчикам передать спасибо за поздравления. И добавить, что оппоненты ответят не только за Севастополь, но и за Одессу! Работаем, брат! — написал Коц.

Эта фраза является отсылкой к словам героя Сухорукова из «Брата 2» Виктора Багрова. По сюжету Багров-старший в чикагском ресторане «Метрополь» видит украинских киллеров, получивших задание ликвидировать его и младшего брата Данилу. Герой заманивает одного из бандитов в туалет заведения и убивает, бросив фразу: «Вы мне еще за Севастополь ответите!».

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек, преимущественно это российские деятели культуры. Среди них оказался и Виктор Сухоруков. Сам артист заявил, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список Киева. Он предположил, что украинский лидер «завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране».