Звено Су-34 ударило по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: Минобороны РФ

Экипажи Су-34 нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении, проинформировало Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на Авдеевском направлении проведения специальной военной операции, — говорится в публикации военного ведомства.

В пресс-службе министерства добавили, что после получения летного задания звено штурмовиков осуществило вылет и сблизилось с целью на предельно малой высоте. Самолеты обогнули рельефы местности и нанесли удар по точке открытия огня. Выполнив пуск неуправляемых ракет С-8, летчики резко сменили направление полета, выполнив противоракетный маневр с пуском тепловых ловушек.

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