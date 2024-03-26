«Зуд тщеславия»: Коц ответил на слова Малюка о терактах в России Коц: Украина признается в терактах «по-хуторянски», а не напрямую

Фото: t.me/SBUkr

Василий Малюк

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк хвастается «успешно проведенными операциями» в России, в то время как страны Запада пытаются отвести подозрения от причастности Украины к расстрелу мирных людей в концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Такой пост журналист опубликовал после того, как Малюк в эфире телемарафона намекнул на причастность спецслужб Украины к убийству экс-депутат Верховной рады Ильи Кивы и покушению на писателя Захара Прилепина.

Пока весь «цивилизованный мир» старательно отмазывает Украину от причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», СБУ хвастается достижениями. Делает это по-хуторянски, не признаваясь напрямую, — написал он.

Коц отмечает, что Малюка «распирает» от собственного величия и своими заявлениями он доказывает ответственность Киева за подрыв автомобиля с журналисткой Дарьей Дугиной, за убийство военкора Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, а также за покушение на писателя Захара Прилепина и другие заказные убийства и теракты.

Он просто не может молчать, у него зуд тщеславия после «успешной» операции, — резюмировал он.

В эфире телемарафона Малюк рассказывал, что бюст, с помощью которого убит военкор Татарский, был начинен 400 граммами термобара, экс-депутата Рады Киву застрелили из пистолета калибра 9 × 19 мм, а генпрокурора ЛНР Сергея Горенко взорвали с помощью «800 граммов пластида». Глава СБУ добавил, что покушение на Прилепина готовили с применением противотанковой мины.