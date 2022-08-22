Зоолог рассказала, водятся ли в российских реках амебы-мозгоеды Зоолог Темерева: россиянам не угрожают «поедающие мозг» паразиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских реках не водятся так называемые «поедающие мозг» амебы, сообщила «Москве 24» профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева. Накануне стало известно о том, что в США умер ребенок после купания в реке. Причина смерти — заражение амебой вида Naegleria fowleri. Паразит способен вызывать первичный амебный менингоэнцефалит — инфекцию головного мозга, что в 97% случаев приводит к смерти.

Такие амебы у нас, к счастью, не водятся. На территории России такие заболевания не зарегистрированы, — пояснила Темерева.

Эксперт пояснила, что такие организмы способны проникать в мозг через обонятельный нерв и без помощи специалистов распознать заражение очень сложно

В США ранее скончался житель штата Миссури, заразившийся амебой-мозгоедом. Американец мог подхватить смертельную заразу во время купания в озере Трех огней в штате Айова. О заражении редким видом инфекции стало известно 7 июля. 8 июля Министерство здравоохранения и социальных служб Айовы временно закрыло пляж на озере.

Амебы-мозгоеды обитают в естественных и искусственных водоемах, размножаясь при температуре воды в 25–30 °C. Одноклеточный паразит, вызывающий менингоэнцефалит, поражает нервную систему и при отсутствии лечения приводит к смерти.