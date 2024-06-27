Зоофил насилует котят, любители просрочки умирают: громкие ЧП за сегодня

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Число погибших при сходе поезда в Коми выросло до трех, в Люберцах нашли котенка с травмой прямой кишки, в Кузбассе четверо детей пострадали в ДТП, в Башкирии умерла семья любителей просрочки — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях дня из рубрики «Происшествия».

Три трупа на железной дороге

С утра 27 июня в СМИ несколько раз появлялись преждевременные сообщения о том, что была найдена пропавшая без вести 15-летняя пассажирка поезда, сошедшего с рельсов в Республике Коми. Сообщалось, что девочка была найдена среди неопознанных пострадавших. Позже сообщалось, что девочка могла выпасть из вагона в реку.

В итоге слухи не подтвердились. Тело девушки нашли под десятым вагоном поезда.

Telegram-канал SHOT писал, что для погибшей девочки выкупили целое купе, чтобы она доехала в безопасности до отца, который ждал ее в Пензе. Девушка ехала одна в вагоне, потому что родители уехали в Пензу, а она осталась в другом городе получать аттестат, потом должна была приехать к ним.

Всего число погибших выросло до трех. Кроме девочки там оказались 49-летний Александр и 34-летний Станислав. Последний ехал с вахты домой на Кубань. По данным SHOT, там его ждали жена и дети. Отмечается, что семью известили о его гибели утром 27 июня.

Как пишет SHOT, погибший работал оператором котельной «Салехардэнерго» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным канала, супруга в последний раз связывалась с ним вечером 26 июня, ночью его телефон стал недоступен. У мужчины осталось трое детей трех, 10 и 13 лет.

В Люберцах ищут садиста-зоофила

В подмосковных Люберцах ищут человека, который насилует котят и выкидывает их полуживых на улицы города. Одно из животных волонтеры подобрали на улице Южной 25 июля. Котенка доставили в ветклинику. В его организме обнаружили жидкость, похожую на человеческий эякулят.

«У котенка разрыв прямой кишки. Ему должны сделать профессиональную экспертизу, для этого отвезут в Московскую ветеринарную академию имени Скрябина. Пока он у нас „в заморозке“. Весь биологический материал, который достали, хранится у нас в пробирке», — рассказала ветеринар.

В клинике подтвердили, что этот случай живодерства в их районе не первый. Недавно им пришлось усыпить котенка, который подвергся не менее жестоким издевательствам.

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Девять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса и грузовика в Топкинском округе Кемеровской области. Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних. Четыре человека доставлены на скорой помощи в Кемерово.

По информации главного регионального управления МВД, авария произошла на 235-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 08:40 (04:40 мск) 27 июня. Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса выбрал небезопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика.

Три трупа любителей просрочки и алкоголя

В городе Октябрьском Республики Башкирия погибла семья из трех человек. Местные жители рассказали журналистам, что члены семейства регулярно если просроченные товары.

Жители дома на улице Новоселов почувствовали трупный запах в подъезде и вызвали на место полицию. Силовики и спасатели вскрыли дверь и обнаружили жильцов мертвыми. Управление Следственного комитета начало проверку по факту обнаружения трупов в квартире.

«КП-Уфа» пишет, что семья вела маргинальный образ жизни: занималась собирательством и злоупотребляла спиртным. Есть версия, что все трое умерли из-за отравления просроченными продуктами или некачественным алкоголем. В СКР отметили, что следов насильственной смерти в квартире не обнаружено.

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