Знаменитые бренды обуви и одежды закроют магазины в России Vans и The North Face закроют магазины в России

Фото: Dan Cooke/News Images/Global Look Press

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет магазины в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс». По информации издания, компания перейдет на оптовые поставки.

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, такое решение направлено на продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора. Директор инфраструктурного ритейла и представления интересов арендаторов CORE.XP Евгения Прилуцкая объяснила, что основная выгода заключается в разделении рисков, так как производитель несет ответственность за качество и количество товара, а оптовый покупатель — за сбыт.

Ранее аналитики подсчитали, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала специальной военной операции, потеряли примерно $2 млрд. Самые ощутимые потери понесли шведская компания H&M, а также испанская Inditex, куда входят бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Uterqüe, Pull&Bear и Stradivarius.

Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что в России следует пересмотреть концепцию взаимодействия с западными компаниями, которые изъявили желание вернуться на отечественный рынок.