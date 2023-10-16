«Знаковый момент»: военный эксперт заявил о важности контроля над Авдеевкой Военэксперт Дандыкин назвал взятие Авдеевки важным для безопасности Донецка

Фото: МО РФ

Взятие Авдеевки под контроль станет знаковым моментом в истории специальной военной операции, а также позволит обезопасить Донецк, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, участвующие в боях за город ветераны Донбасса высоко мотивированны, так как именно из Авдеевки украинские войска обстреливают столицу ДНР и близлежащие населенные пункты.

Борьба будет идти серьезная, но подгонять [российских солдат] не стоит. Взятие Авдеевки — знаковый момент, в какой-то степени Донецкое направление определяющее в наших успехах. Если захватим этот укрепрайон, тогда такая же участь настигнет другие населенные пункты, которые находятся под контролем Киева, в том числе Марьинка, Константиновка и другие, — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также отметил, что в настоящее время в районе Авдеевки ведутся активные боевые действия. По расположениям ВСУ работает артиллерия, армейская авиация и беспилотники. Отдельное внимание уделяется уничтожению средств ПВО противника. Украинская армия оказывает сопротивление, однако продолжает терять километры территории, сказал Дандыкин.

Надеемся, что будет сопутствовать удача в этом направлении. Если все сомкнется, тогда уже будет стоять вопрос, сколько ВСУ простоят без боеприпасов и всего остального, — подытожил эксперт.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска «полностью уничтожают» подразделения ВСУ под Авдеевкой. По его мнению, киевское командование совершило большую ошибку, не использовав бронетехнику в контрнаступлении. Это привело к большой усталости среди украинских пехотинцев, заметил Джонсон.