«Знак — рано умирать»: игрушка сына спасла фельдшера от дрона ВСУ Игрушка сына уберегла российского фельдшера от дрона ВСУ

Командир медвзвода Татьяна с позывным Оса спаслась от дрона Вооруженных сил Украины благодаря мягкой игрушке в виде кошки, подаренной 10-летним сыном, сообщил Telegram-канал SHOT. Она рассказала, что недавно в районе Кременной в ЛНР попала под мощный обстрел. Когда фельдшер убегала от БПЛА с рюкзака сорвалась игрушка, и она прыгнула за ней в окоп. Через мгновение в УАЗ, стоявший рядом, влетел дрон и взорвался.

Я такая думаю: «Знак — рано умирать». <...> И вот это чувство радости, что ты живой, что твои бойцы живые. Такого-то страха сильно нет — потом страх приходит. А вот, видимо, что ребенок... Как бы мне надо вернуться домой, к сыну, — сказала Татьяна.

Оса отправилась на СВО добровольцем полтора года назад. На фронте она нанесла татуировку в виде кардиограммы, то есть своеобразного символа жизни.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что российский военно-полевой хирург закрыл своим телом вход в палатку, где лежали только что прооперированные бойцы ВС РФ. Если бы не он, то к военнослужащим бы влетел украинский дрон. По ее словам, врач мог спасти свою жизнь, однако он принял решение погибнуть ради товарищей.

До этого российский военный рассказал, что послушал совет отца об укреплении УАЗа и смог спасти не только себя, но и товарищей при ударе дрона ВСУ. Необычная конструкция, установленная на крыше, состоит из нескольких уровней металлической сетки. Во время очередного обстрела машина не только не получила серьезных повреждений, но осталась на ходу.