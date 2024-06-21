«Знай, что люблю тебя»: боец ВС РФ записал послание жене, отбиваясь от БПЛА Российский боец записал послание жене во время атаки дронов ВСУ и выжил

Фото: МО Украины

Солдат Вооруженных сил РФ с позывным Юрист попал под обстрел украинских дронов. Защищаясь от БПЛА, он обратился к супруге с трогательным признанием в любви к ней и детям. Происходящее и его слова записала камера, прикрепленная к шлему бойца. Видео в своем Telegran-канале опубликовал военный корреспондент Дмитрий Кулько.

Ириша, если я погибну, знай, что люблю тебя. Детей тоже люблю. Родину обожаю! — сказал Юрист.

Украинский дрон преследовал бойца, сбрасывая на него снаряды. В один момент Юриста отбросило во время взрыва, однако он встал и продолжил отбиваться. На его форме можно заметить пятна, похожие на капли крови. Внезапно после обращения к супруге запись оборвалась. Но спустя несколько часов раненый вернулся в часть с трофейным дроном. Сейчас Юрист находится на лечении.

Ранее командир медвзвода Татьяна с позывным Оса спаслась от дрона Вооруженных сил Украины благодаря мягкой игрушке в виде кошки, подаренной 10-летним сыном. Она рассказала, что недавно в районе Кременной в ЛНР попала под мощный обстрел. Когда фельдшер убегала от БПЛА, с рюкзака сорвалась игрушка, и она прыгнула за ней в окоп. Через мгновение в УАЗ, стоявший рядом, влетел дрон и взорвался.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева до этого рассказала, что российский военно-полевой хирург закрыл своим телом вход в палатку, где лежали только что прооперированные бойцы ВС РФ. Если бы не он, то к военнослужащим бы влетел украинский дрон. По ее словам, врач мог спасти свою жизнь, однако он принял решение погибнуть ради товарищей.