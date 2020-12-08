Зимние российские курорты ждут притока туристов в каникулы

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Спрос на внутренние направления во время новогодних каникул вырастет на 15%, прогнозирует директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Наиболее востребованными у россиян в 2020 году будут Хибины, Шерегеш, Домбай, Чегет и Архыз, пишут «Известия».

Тем не менее, отметила Ломидзе, окончательное решение о том, куда именно отправиться отдыхать зимой, россияне будут принимать исходя из того, какие ограничения в связи с пандемией будут действовать на данный момент.

Люди, например, соберутся поехать на Хибины, а потом Мурманская область объявит, что не будет пускать туристов из других регионов на свои курорты. Как собираются это контролировать, я не очень понимаю, — сказала специалист.

В Aviasales сообщили, что доля бронирований внутри страны на новогодние праздники составила уже 95%, отмечен также рост спроса на лыжные курорты России, например, Новокузнецк стал популярнее на 67% за счет курорта Шерегеш. Но в Ассоциации рестораторов и отельеров заявили, что заполняемость отелей на каникулах остаётся на уровне 60–70%, при этом россияне отдают предпочтение заведениям вне городов.

Суздаль, Владимир, Ярославль и Кострома, безусловно, могут получить дополнительный поток туристов из Москвы и Петербурга. Но при условии, что не будут введены ограничения на поездки. В Питере, как вы знаете, уже введены ограничение на приём туристов и потока никакого не будет, — добавил замгендиректора туроператора «Академсервис» Александр Курносов.

Как писал NEWS.ru, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратился в Технический комитет «Услуги в сфере гостеприимства» Росстандарта с инициативой внести в ГОСТ о туристских услугах понятие «глэмпинг» как «кемпинг повышенной комфортности».