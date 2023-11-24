«Зима станет решающей»: командир «Ахмата» о ходе конфликта на Украине Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ход СВО определит наступающая зима

Фото: МО Украины

Власти Украины могут решиться сесть за стол переговоров с Россией весной 2024 года, заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, на ход специальной военной операции повлияет наступающая зима.

Противник пока не может отказаться сопротивляться России, потому что сзади сидит хозяин и напирает штыком в спину. Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет «дергать» в сторону переговоров с Россией, — предположил Алаудинов.

Он подчеркнул, что суть переговоров Москвы и Киева будет заключаться в обсуждении порядка капитуляции Украины. Командир «Ахмата» выразил уверенность, что российская сторона не станет договариваться и соглашаться на условия украинской стороны. По его словам, разговоры будут «исключительно о капитуляции», пока ВСУ «не довоевались до последнего украинца».

Американский активист Джилл Стайн ранее заявила, что России и Украине необходимо договориться о прекращении огня и сесть за стол переговоров. Она допустила возможность рассмотрения подобия Минских соглашений. По ее словам, после начала боевых действий Москва и Киев смогли достичь некоторых договоренностей и показали, что «ситуация не является безвыходной». Однако активное вмешательство США и Великобритании, как отметила Стайн, свело все усилия на нет.