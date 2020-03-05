https://static.news.ru/photo/7ca21040-5ecd-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зима 2019-2020 года в России превысила предыдущий температурный рекорд и стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Об этом 5 марта журналистам сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Эксперт назвал зимнюю температуру на всей территории страны «экстремальной».

Показатели на 1,3 градуса превысили предыдущий рекорд зимы 2015-2016 года, — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Также руководитель Гидрометцентра РФ подчеркнул, что прошедший зимний период претендует на то, чтобы стать самым тёплым за историю метеонаблюдений на всём Северном полушарии. Среднее температурное значение совпало с показателями 2015-2016 года.

Как ранее писал NEWS.ru, средняя температура воздуха в Москве во время зимы 2019–2020 года не опускалась ниже +0,5 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Эта цифра выше нормального значения на 7,7 градуса.