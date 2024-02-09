«Жжет глаголом»: Сладков назвал Медведева настоящим блогером Сладков: Дмитрий Медведев умеет делать яркий контент

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев является единственным настоящим блогером, представляющим российский политический истеблишмент, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Так журналист прокомментировал реакцию политика на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По оценкам Сладкова, Медведев, рассказывая об Украине, неповторимо «жжет глаголом».

Медведева многие дистанционно и заочно подкалывали за его увлечение гаджетами, даже смешно пародировали. Но в последние годы он доказал, что реально умеет делать яркий контент. Сегодня это единственный настоящий блогер, представляющий российский политический истеблишмент. По поводу Украины он «жжет глаголом» неповторимо, — написал военкор.

При этом Сладков отметил, что считает Медведева аккуратным и взвешенным в суждениях политиком, но добавил, что тот бывает откровенным в частных репликах. Военкор напомнил, что ему доводилось общаться с Медведевым, когда он занимал пост президента России.

Я как-то спросил у ДАМа (Дмитрия Анатольевича Медведева. — NEWS.ru), президента, в Кремле, не страшно ли было применить силу в «пятидневной войне». Это было на награждении в 2009-м. Дмитрий Анатольевич удивил: «Я гражданский человек. Будь я военным, мне было бы намного тяжелее», — поделился Сладков.

Медведев ранее заявил, что президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал западному миру, почему Украины не было и не будет. Он также выразил мнение относительно нового главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, отметив, что его биография вызывает чувство ненависти, презрения и омерзения.