Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за порывистого ветра. Предупреждение МЧС будет действовать до 21:00 среды, 12 мая.
Жёлтый — погода потенциально опасна, — напомнили в Гидрометцентре России.
Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В Москве днём ожидается до +24 градусов. Ночью температура опустится до 10–12 градусов тепла.
В четверг, 13 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер около 5–10 метров в секунду.
На текущей неделе в центре Европейской России будет теплее нормы, при этом в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь придут аномально высокие температуры. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, в центре Европейской России установится по-настоящему летняя погода, писал NEWS.ru.