Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/db709c2c-6fdf-11ea-be32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за порывистого ветра. Предупреждение МЧС будет действовать до 21:00 среды, 12 мая.

Жёлтый — погода потенциально опасна, — напомнили в Гидрометцентре России.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В Москве днём ожидается до +24 градусов. Ночью температура опустится до 10–12 градусов тепла.

В четверг, 13 мая, в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза. Ветер около 5–10 метров в секунду.

На текущей неделе в центре Европейской России будет теплее нормы, при этом в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь придут аномально высокие температуры. Об этом ранее сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в центре Европейской России установится по-настоящему летняя погода, писал NEWS.ru.