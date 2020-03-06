https://static.news.ru/photo/6b08b2a0-5f5c-11ea-8d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятница будет тёплой, облачной, ожидаются сильные порывы ветра.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и до плюс десяти градусов в Москве, в Московской области — ещё на градус теплее. К ночи температура может опуститься до четырёх градусов тепла в столице и двух в Подмосковье. Ветер будет дуть с юга с порывами до 17 м/с, в связи с чем объявлен «жёлтый» уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

Как писал NEWS.ru ранее, ЦОДД предупреждает о «цветочных» пробках 6 марта в Москве. Наибольшее скопление автомобилей прогонозируется на дорогах, ведущих к Киевскому и Рижскому цветочным рынкам.