https://static.news.ru/photo/409eca82-26f3-11ea-ac5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что в России следует больше поддерживать не иностранные, а национальные виды спорта, например пионербол. Так она прокомментировала предложение Минспорта пополнить Всероссийский реестр видов спорта крикетом, паделом, тхэквондо, бриджем и интерактивным баскетболом.

Мне кажется, в реестр надо включать меньше иностранных видов спорта и больше вводить наших, национальных. Вместо десяти лишних видов восточной борьбы лучше выделить дополнительные деньги на пионербол, — сообщила «Парламентской газете» Журова.

Включённые во Всероссийский реестр виды спорта поощряются на государственном уровне. По ним учреждения среднего и высшего профобразования получают право готовить специалистов, а спортивные школы — открывать отделения в регионах. Но Журова считает, что новые официально признанные виды спорта ещё и «отбирают» талантливых детей от традиционных видов спорта, из-за чего Россия «теряет» потенциальных олимпийских чемпионов.

Как писал NEWS.ru, ранее Журова заявила, что вмешательство бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных станет серьёзным аргументом для оспаривания санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьёзным доводом в пользу РФ, считает она.