https://static.news.ru/photo/2f08a270-685c-11ea-9a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЦИК России/facebook.com

Центральная избирательная комиссия России приняла решение не пускать на заседания представителей СМИ и вести онлайн-трансляции заседаний. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

В ведомстве подчеркнули, что решение принято в целях проведения дополнительных профилактических мероприятий из-за распространения коронавируса.

Руководством Центральной избирательной комиссии Российской Федерации принято решение о проведении заседаний и мероприятий Комиссии с участием представителей СМИ дистационно, — сказано в сообщении.

В ЦИК также пояснили, что в зале заседаний установят трансляционную камеру ВГТРК, которая и будет раздавать телевизионный сигнал на телеканалы.

По последним данным, в России сейчас заражены коронавирусной инфекцией 114 человек. Из них 90 — россияне, двое граждан Китая и один итальянец. Двоих граждан КНР уже выписали, так же, как и одного россиянина и одного гражданина Италии. Выписаны и россияне, которых эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess.

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