Журналистка «Новой газеты» Милашина покинет Россию

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина отправляется в заграничную командировку и покидает Россию. Об этом сообщается на сайте издания. Отъезд произошёл на фоне обвинений в «пособничестве террористам», которые направил в адрес Милашиной глава Чечни Рамзан Кадыров.

Редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации, — сообщило издание.

В сообщении «Новой газеты» отмечается, что Милашина следует утверждённым в редакции протоколам безопасности. При этом её отсутствие в РФ не отразится на освещении прав человеа в Чеченской республике.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни. Соответствующее заявление издание направило на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал резкие высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова. Он назвал причиной такой жёсткости суждения «богатый печальный опыт борьбы региона с терроризмом».