https://static.news.ru/photo/27ed819e-1b32-11ea-bf9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Журналистка издания The Washington Post Салли Дженкинс в своей колонке выступила с критикой в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявив, что оно не является легитимным судьёй.

Олимпийским играм нужен старт с чистого листа. Я говорю о полном изменении мышления, этическом и научном. Это противоречит интересам антидопинговых бюрократов, которые мало чем лучше, чем Россия со своим допингом. Здесь мы видим битву коррумпированных полицейских и преступников, в которой страдают многие атлеты, — написала Дженкинс.

Она добавила, что на самом деле WADA не отстраняло Россию от Олимпиады в Токио, а всего лишь «запретило гимн и флаг, мелодию и небольшую тряпку». По её мнению, это является идеальным решением для организации, «заботой которой является нанесение косметики, вливание ботокса в проблему».

Дженкинс считает, что российские спортсмены стали жертвами «госсистемы допинга» и WADA не подходит на роль организации, которая может разделить виновных и случайных жертв, и вообще WADA слабый участник всей истории. Кроме того, Дженкинс назвала WADA «испорченным инструментом, которому нельзя доверять».

Никому не может нравиться поведение России, но WADA не является легитимным судьёй, — написала Дженкинс.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков подверг критике главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса за то, что он отказался предоставлять базу данных Московской лаборатории, писал News.ru.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.