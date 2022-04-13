Журналиста из Хакасии заподозрили в распространении фейков об армии

В отношении редактора одного из интернет-изданий Хакасии возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Подозреваемый задержан. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста одного из интернет-изданий. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации лицом с использованием своего служебного положения), — сообщили в ведомстве.

По данным СК, подозреваемый в ближайшее время будет допрошен.

Как полагает следствие, 4 апреля редактор разместил ложную информацию об участии Росгвардии в специальной операции на Украине на сайте своего издания, а также в социальных сетях и мессенджере. В публикации, в частности, были указаны недостоверные данные о количестве погибших, раненых и пропавших без вести сотрудниках ведомства, об уровне их матоснащения, а также о ненадлежащем исполнении своих обязанностей руководством Росгвардии.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил арестовывать имущество распространителей фейков о ВС РФ из-за рубежа до их возвращения. По его словам, уголовного преследования «для таких предателей» недостаточно. Он направил запрос главе СК Александру Бастрыкину с предложением о выработке соответствующего механизма. Такой меры, по мнению Хамзаева, достойны те, кто пренебрёг своей Родиной, национальными интересами и государственными задачами, озвученными президентом РФ, а также попытался посеять панику в обществе.