Журналист показал реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году Журналист Зарубин опубликовал видео реакции Зеленского на призыв Путина к миру в 2019 году

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Владимир Зеленский

Журналист ВГТРК, автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео с реакцией украинского лидера Владимира Зеленского на призыв президента России к миру. Ролик было снят в 2019 году. Этим видео Зарубин сопроводил свой комментарий относительно новых санкций со стороны Украины.

Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру, — написал российский журналист.

На представленных видеокадрах президент Украины усмехается и кривит лицо на фоне речи своего российского коллеги о содержании Минских соглашений.

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 журналистов, телеведущих, актеров и общественных деятелей. Рестрикции, в частности, предполагают блокирование активов на Украине, ограничение торговых и финансовых операций, лишение государственных наград, а также прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности. Срок действия ограничений составляет 10 лет.

В ответ на это попавший в санкционный список российский певец и музыкант Юрий Лоза заявил, что у него нет никаких связей с Украиной и потому от рестрикций президента Владимира Зеленского ему «ни жарко ни холодно». Он напомнил, что девятый год числится в списках сайта «Миротворец», не может с гастролями въезжать на территорию соседнего государства и не имеет там счетов или недвижимости, которые можно было бы заблокировать или арестовать.