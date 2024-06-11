Журналист подорвался на мине под Белгородом: как ВСУ атакуют РФ 11 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ВСУ обстреляли территорию ДНР порядка 50 раз, двое человек погибли, еще семеро пострадали. 15 тысяч жителей Кременной в ЛНР остались без света в результате прилетов по электроподстанции. Бойцы самообороны и журналист подорвались на мине в Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреливали ДНР почти 50 раз за сутки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 49 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 29 обстрелов на Донецком направлении, 18 — на Горловском и по одному на Ясиноватском и Докучаевском направлениях. ВСУ выпустили 129 боеприпасов по региону. Также регион был атакован беспилотниками.

Пять инфраструктурных объектов, три жилых дома и автомобиль получили повреждения. Семеро человек пострадали, в том числе трое сотрудников МЧС России.

Утром 11 июня украинская армия продолжила наносить удары по региону. Прилеты зафиксировали на улице Лутугина в Донецке и в жилмассиве «Строитель» в Горловке. Погибли два человека — мужчина и женщина.

Власти Кременной в ЛНР сообщили об ударе по электроподстанции

Украинские войска обстреляли электроподстанцию, которая питает Кременную в Луганской Народной Республике, сообщил глава администрации муниципального округа Вячеслав Третьяков. По его словам, в результате 15,5 тысячи абонентов временно остались без света.

«Нанесены повреждения оборудованию, которые быстро не устранить. Сейчас специалисты ГУП „РСК“ ведут работы по вопросу возобновления электроснабжения», — написал Третьяков в Telegram-канале.

Минобороны это сообщение не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гладков сообщил о подрыве журналиста на мине в Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере пять раз. По данным Минобороны РФ, пять украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА сбит над регионом утром 11 июня.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ВСУ наносили удары артиллерией и дронами по населенным пунктам Шебекино, Богун-Городок, Борисовка и Безымено. В Шебекино пострадали четверо мирных жителей, в том числе одна женщина получила ранения в результате прилета БПЛА по легковому автомобилю.

Двое мужчин пострадали в Грайворонском городском округе. Один из них получил ранения в результате атаки беспилотника между поселками Чапаевский и Горьковский.

Пять человек пострадали после подрыва на мине в Шебекино, сообщил губернатор. По его словам, среди пострадавших — оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны. Двоим бойцам помощь была оказана на месте, третий был госпитализирован.

«В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. Сотруднику телеканала „Россия 24“ успешно проведена операция по извлечению осколка. Его состояние врачи оценивают как стабильное», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор сообщил об атаках на 15 населенных пунктов Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Гордеевка, Троицкое, Теткино, Заря, Гоголевка и Милаевка, а также пункт пропуска «Суджа». Местные жители не пострадали.

Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Гуево, Олешню, Кондратовку, Гоптаровку, Политотдельский, Краснооктябрьский, Веселое, Елизаветовку, Отрубу и Гордеевку. Обошлось без жертв и пострадавших. Дрон влетел в жилой дом в Веселом — поврежден фундамент, выбиты окна.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Курской области и их последствиях.

Сальдо сообщил о трех пострадавших при атаках ВСУ на Запорожье

Накануне украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на здание общественной приемной Каховской администрации Запорожской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Пострадал пожилой мужчина — ему посекло лицо осколками стекла.

Позже ВСУ обстреляли Каховку из артиллерии. В результате два автомобиля получили повреждения. По словам губернатора, пострадали двое мужчин, в том числе 72-летний пенсионер.

Минобороны РФ информацию об атаках на Запорожье не комментировало.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили ценный американский БТР: новости СВО на утро 11 июня

Крушение Су-34 в Северной Осетии 11 июня: что случилось, была ли атака ВСУ

Наступление ВС РФ в Сумской области: сводка 10 июня, куда идет армия России

Военэксперт предложил ударить по Киеву и Львову в ответ на обстрелы ВСУ