Журналист NEWS.ru погиб в ДНР: каким он был

Фото: NEWS.ru

Никита Цицаги

Военный корреспондент NEWS.ru лауреат премии «Редколлегия» Никита Цицаги погиб под Угледаром в ДНР при атаке дронов ВСУ. Журналист планировал сделать репортаж в районе Никольского монастыря.

Цицаги работал в зоне боевых действий в ДНР с 2022 года. Он публиковал материалы о добровольцах интернациональной бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, ударах по Донецку, Белгороду и Москве.

Когда Белгородскую область атаковали диверсанты, журналист отправился в Новую Таволжанку поговорить с местными жителями и выяснить, что там происходит. В прошлом мае Никита Цицаги сделал репортаж из Марьинки — города, «которого нет». 5 июня 2023 года он попал под обстрел, но выжил.

Редакция NEWS.ru выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего и публикует его фото из командировок.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ