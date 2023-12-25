Журналист Красовский попал в больницу: что случилось, при чем тут Украина Журналист Красовский рассказал о своем самочувствии и экстренной госпитализации

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Антон Красовский

Бывший журналист RT Антон Красовский в своем Telegram-канале сообщил, что попал в больницу из-за сильных болей в животе, после которых потерял сознание. Что об этом известно?

Что рассказал сам Красовский

Журналист объяснил, что в начале прошлой недели у него резко заболел живот, он упал в обморок и был госпитализирован.

«Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — отметил он.

Также Красовский сказал, что постепенно приходит в себя и у него «своя голая вечеринка».

Почему к госпитализации журналиста может быть причастна Украина

Издание Kyiv Post со ссылкой на Главное управление разведки Украины сообщило, что Красовского якобы отравили, а его состояние постоянно ухудшается.

«Красовский не объяснил, из-за чего он заболел, но источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен», — говорится в материале.

При этом никаких доказательств данной версии издание не приводит.

Публицист и блогер Егор Холмогоров в беседе с RTVI опроверг информацию украинского СМИ об отравлении журналиста.

«Это все чушь [про отравление]. Они (Kyiv Post. — NEWS.ru) просто сочинили это на основании его записи в соцсетях о том, что у него заболел живот и он болеет», — сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что она созвонилась с Красовским, который заявил, что «приходит в себя».

«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не „кто-то вместо него“, как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно», — рассказала она.

Что за скандал был с Антоном Красовским после его высказывания о детях

Осенью 2022 года Антон Красовский во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, который рассказал, как в 1980-х годах украинские подростки ему якобы рассказывали, что Украина «оккупирована москалями», призывал «топить» украинских детей. Тогда Лукьяненко его не поддержал, назвав слова экстремистскими, и предложил вместо этого использовать розги.

Позднее Красовский извинился за сказанное. После этого Служба безопасности Украины возбудила против журналиста второе уголовное дело. Первое было открыто из-за поддержки Красовским СВО.

17 февраля украинский суд заочно приговорил телеведущего Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал действия России на Украине в эфире RT и Telegram-канала.

«В ходе следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины», — сообщили в пресс-службе СБУ.

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